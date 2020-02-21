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  3. Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı 

Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı 

Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

Şişli'de ahşap binada yangın: Alevler 2 binaya daha sıçradı 

ŞİŞLİ'de ahşap binada çıkan yangın bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

Şişli Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede bitişikteki 2 binaya daha sıçradı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ederken ilk belirlemelere göre bir kişi hafif yaralandı

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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