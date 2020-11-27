Şişli'de alkollü kadın otel camından düştü!
Şişli'de alkollü bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otelin 1. katından otelin tabelasının bulunduğu tentenin üzerine düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
27 Kasım hava durumu | Hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Tartıştığı annesini göğsünden bıçakladı!
27 Kasım 2020 Cuma 08:48
Benzer Videolar