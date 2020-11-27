Şişli'de alkollü kadın otel camından düştü!

Şişli'de alkollü bir kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı otelin 1. katından otelin tabelasının bulunduğu tentenin üzerine düştü. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri kadını hastaneye kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.