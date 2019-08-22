Şişli'de Arap turistlere ateş açıp gasp eden 2 kişi yakalandı

ŞİŞLİ'de bir kafede oturan iki Arap turist, motosikletle gelen 2 kişi tarafından silahla gasp edildi. Şüpheliler, kendilerine direnen turiste 3 el ateş etti. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 16 Ağustos Cuma günü, saat 02.00 sıralarında, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Suudi Arabistan uyruklu iki turist A.S (35) ve kardeşi A.S. kafe önündeki oturdukları sırada kasklı iki motosikletli yanlarına yaklaştı. Motosikletten inen bir şüpheli, silahını doğrultarak Arap turistleri gasp etmeye çalıştı. Şüpheli, turistlerin kendine direnmesi üzerine 3 el ateş etti. Turistlerden biri bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Turistlerin telefon ve çantasını alan gaspçılar olay yerinden motosikletle kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir turist Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şüphelilerin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 ilçede araştırmalar yaptı. Kaçan şüphelilerden birinin başka bir araçla olay yerine tekrar geldiği tespit edildi. Olay yeri ve kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Eyüp'te bir evde kaldığını belirledi. Polisler, 20 Ağustos Salı günü şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Ferhat K.(20) ve Doğan K.(20) emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin gasp, kapkaç, uyuşturucu ve hırsızlıktan suç kayıtları olduğu öğrenildi.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İki turistin silahla gasp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde turistlerin bir kafede dışarıda oturduğu görülüyor. Bu sırada iki şüpheli motosikletle yanlarına gelerek turistleri gasp etmeye çalışıyor. Bu sırada masanın üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu alan gaspçı bir turisti yaralayarak olay yerinden kaçıyor.

(FOTOĞRAF)

DHA