Şişli'de arkadaş eğlencesi kanlı bitti!
Şişli’de bir arkadaş grubu eğlendikleri evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada Selçuk Durna isimli bir kişi kalbinden kurşunlanıp yaralandı. Hastaneye kaldırılan Durna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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23 Aralık 2020 Çarşamba 10:37
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