Şişli'de aşırı hız kazayı da beraberinde getirdi! 2 yaralı var

Şişli'de hızlı olduğu iddia edilen otomobil bariyerlere vurarak parçalandı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi ağır diğer kişi de hafif şekilde yaralandı.