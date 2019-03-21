Şişli'de bina yangını
Bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, 3 kişi dumandan etkilendi
İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir binanın üçüncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Şimşek Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dördüncü katta 3 kişi mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı. Yaralılara, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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