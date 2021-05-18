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  3. Şişli'de bir binada çıkan yangın telaşlandırdı!

Şişli'de bir binada çıkan yangın telaşlandırdı!

Şişli'de 4 katlı binanın girişinde çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Şişli'de bir binada çıkan yangın telaşlandırdı!

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yazarlar Sokak'ta ofis olarak kullanılan binanın girişinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalan 2 kişiyi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken binadaki dumanın tahliyesi de gerçekleştirildi.

Öte yandan binanın bahçesinde kafeste bulunan 2 yavru kedi de çevredeki iş yeri çalışanları tarafından çıkarıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Şişli'de bir binada çıkan yangın telaşlandırdı!

Şişli'de bir binada çıkan yangın telaşlandırdı!

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