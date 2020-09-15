Şişli'de bir kadının seyir halinde otomobilden atılma anları kamerada!

Şişli'de bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kimliği belirsiz olan kişilerden tarafından trafiğin ortasında seyir halindeki bir araçtan atıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.