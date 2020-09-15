Şişli'de bir kadının seyir halinde otomobilden atılma anları kamerada!
Şişli'de bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kimliği belirsiz olan kişilerden tarafından trafiğin ortasında seyir halindeki bir araçtan atıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Şişli'de yaşanan olayda yoğun olarak seyreden trafikte bir kadın seyir halindeki bir araçtan dışarıya atıldı. Kadını atan araç hızla olay yerinden uzaklaşırken durumu gören vatandaşlar hemen kadının yanına koşup ona yardımda bulundu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken kadın ise bir süre sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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15 Eylül 2020 Salı 10:44
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