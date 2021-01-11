Şişli'de dehşet anları! Kız arkadaşını tekmeleye tekmeleye bayılttı
Şişli'de Ara E. isimli bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kız arkadaşı Leyla K.'yı sokak ortasında tekme ve yumruklarla bayıltana kadar dövdü. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlanırken olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kadının hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan Ara E. ise serbest bırakıldı.
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11 Ocak 2021 Pazartesi 10:04
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