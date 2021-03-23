Şişli’de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi

Şişli'de meydana gelen olayda bir kadın gaspa uğradı, ardından metrelerce sürüklendi. Olay, saat 11.20 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. Gaspçılar, cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaştı. 34 JT 7245 plakalı otomobilden inen bir kişi kadının çantasını çalarak otomobile binmek istedi. Çantayı çalmaya çalışan gaspçıları fark eden kadın çantayı vermekte direnince metrelerce sürüklendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kadının ve çocuğunun arabanın kapısını tutarak direndiği görülüyor.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Gasp anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, vatandaşların da gaspa uğrayan aileye yardım etmek için aracın peşinden koştuğu görülüyor. Görüntülerde ayrıca hareket halindeki otomobilden bir kişinin indiği ve paniğe kapıldığı dikkat çekti. Kaçmaya çalışan şahıslar Papa Ron Ralli Sokak ile Üftade Sokak kesişimine geldiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaştı. Polis aracını gören gaspçılar, farklı araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Paniğe kapılan gaspçılar, Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan Seçkin A., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların G.S, Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan Seçkin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.