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Şişli’de günler sonra çöpler toplanmaya başlandı

Şişli Belediyesinde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları için yaptıkları grev nedeniyle ilçede bulunan cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları günler sonra toplanmaya başlandı.

Şişli’de günler sonra çöpler toplanmaya başlandı

Şişli Belediyesinde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları için yaptıkları grev nedeniyle ilçede bulunan cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınları günler sonra toplanmaya başlandı.

İstanbul'un en yoğun ilçelerinden biri olan Şişli'de günlerdir toplanmayan çöpler nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Şişli Belediyesinde temizlik işçilerinin maaşlarını alamadıkları için yaptıkları grev nedeniyle ilçede bulunan cadde ve sokaklarda günlerdir biriken çöp yığınları, akşam saatlerinde temizlik işçileri tarafından toplanmaya başlandı. Maaşlarını alamadıkları için grev yapan temizlik işçilerinin bir kısmı akşam saatlerinde belediyenin çöp kamyonu ile cadde ve sokaklarda biriken çöp yığınlarını toplamaya başlarken işçilerin maaşlarının ödenip ödenmediği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Kaynak: İHA

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