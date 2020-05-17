Şişli'de ilginç motosiklet yolculuğu kamerada

ŞİŞLİ Mecidiyeköy'de ilginç motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı. Görüntülerde motosikletine çelik borular ve bir teker monte ederek 3 tekerlekli hale çeviren vatandaş, bu şekilde trafikte seyretti. 3 kişinin motosikletteki ilginç yolculuğu geçtiğimiz hafta otomobiliyle yolda seyreden Fevzi Uzel Şişli Mecidiyeköy'de tarafından çekildi. Motosiklet sürücünün arkasında oturan kişinin yandaki bölmede yolculuk yapan kadını tuttuğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA