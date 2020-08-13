Şişli'de kepçe dehşeti! 57 yaşındaki kadını yere savurdu

İstanbul Şişli'de kepçe operatörü manevra yaparak sokağa girmek istediği sırada elinde alışveriş poşetleri ile evine doğru giden 57 yaşındaki bir kadına çarptı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kalçası kırıldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.