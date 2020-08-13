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Şişli'de kepçe dehşeti! 57 yaşındaki kadını yere savurdu

İstanbul Şişli'de kepçe operatörü manevra yaparak sokağa girmek istediği sırada elinde alışveriş poşetleri ile evine doğru giden 57 yaşındaki bir kadına çarptı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kalçası kırıldı. O anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

İstanbul Şişli'de yol çalışması sırasında Birkan K. kullanımındaki kepçe, sokağa doğru manevra yaptığı sırada 57 yaşındaki Asiye Sarı’ya çarptı. Yaşanan kazada yola savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kalçasının kırıldığı açıklandı. Korku dolu o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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13 Ağustos 2020 Perşembe 11:04
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