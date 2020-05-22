Şişli'de korkutan yangın! İtfaiyenin çalışmaları sürüyor
Şişli Ayazağa’daki boş bir iş yerinde çıkan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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