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  3. Şişli’de öldürülen İran Mevlevi’nin katil zanlısı yakalandı

Şişli’de öldürülen İran Mevlevi’nin katil zanlısı yakalandı

Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şişli’de öldürülen İran Mevlevi’nin katil zanlısı yakalandı

Şişli'de öldürülen Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı.

Şişli'de 14 Kasım gecesi uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen İranlı eski İstihbarat görevlisi Mesut Mevlevi'nin katil zanlısı A.K., MİT ve Emniyetin ortak operasyonu sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlı A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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