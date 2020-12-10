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  3. Şişli’de panik dolu anlar! Park halinde olan aracın üstüne elektrik direği devrildi

Şişli’de panik dolu anlar! Park halinde olan aracın üstüne elektrik direği devrildi

Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde park halinde duran bir otomobilin üzerine elektrik direği devrildi. Yoldan geçen bir kadın ise yaralandı.

Şişli’de panik dolu anlar! Park halinde olan aracın üstüne elektrik direği devrildi

Olay, Ergenekon Caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan bir elektrik direği bir anda yan yattı. Direk park halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi. Dehşet dakikalarının yaşandığı olayda otomobilin seyir halinde olmaması olası bir faciayı önledi. Diğer taraftan olayda cadde üzerinden geçen bir kadın yaralandı.

Yaralı kadına ilk müdahale 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olay yerini kurdele ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.

Şişli’de panik dolu anlar! Park halinde olan aracın üstüne elektrik direği devrildi

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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