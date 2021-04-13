Şişli’de polisten kaçan şüpheli, metro istasyonunda kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy Meydan'da devriye gezen polisin uygulama yaptığını gören E.Y., geri dönerek bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis, kaçan şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonrası E.Y. metro istasyonu içerisinde emniyet ekipleri tarafından yakalanarak GBT sorgusu yapıldı. Şahsın kaçarken cebinde bulunan poşetin içerisindekileri yere döktüğünü gören polis, atılan maddelerin uyuşturucu olduğunu fark etti. GBT sorgusunda şüphelinin, Maltepe ilçesinde işlenen "tehdit" ve "hakaret" suçunun da faili olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan E.Y.'ye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince sokağa çıkma yasağına muhalefet etmekten 3 bin 469 lira idari para cezası uygulanırken, tahkikat işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelinin, hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı