Şişli'de silahlı saldırı: 2 yaralı

ŞİŞLİ'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esentepe Mahallesi Ecza Sokak'ta saat 22.00 sıralarında bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen Nuri Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye otomobilden ateş açıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşunlar isabet eden Nuri Ö. ile yanındaki kişi ağır yaralanarak yere yığıldı. 11 el ateş açtığı tespit edilen saldırgan geldiği otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olayı duyup olay yerine gelen bir yakını yaralının yanından bir an olsun ayrılmadı. Bir yaralı özel bir hastaneye diğer yaralı ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri süren iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde ve çevresinde bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganın eşkali için çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Silah seslerini duyan Halit Yaman "Arabamı park edip aşağıya indim. Maçın heyecanında herhalde havaya ateş ediyorlar zannettim. Sonra baktım ki birilerini vurmuşlar. Söylediklerine göre durumları ağırmış" dedi.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA