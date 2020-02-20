ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)
Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.
Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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-Polis araçlarının operasyon için ilerlemesi
-Polislerin eve girmesi
-Evde ve evin bahçesinde aramalar yapılması
-Polis köpeğinin apartmanda ve evde arama yapması
-Polis ekiplerinin evde arama yapması
-Evde bulunan ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu maddelerden detay görüntü
-Polis ekiplerinin sokakta denetim yapması
-Şüpheli görülen yaya ve araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Sürücü ve yolcuların aranması
-Özel harekat ve polis helikopterinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar
Kaynak: DHA
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