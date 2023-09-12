Şişli’deki DHKP-C operasyonunda 2 tutuklama

Şişli'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne 8 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İdil Kültür Merkezi'nde DHKP-C silahlı terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket edildiği, giriş kapılarının ve odaların çelik levhalar ile güçlendirildiği, kozmik odaların bulunduğu ve çok sayıda örgüte ait yasaklı yayın, dergi, kitap, broşür bulundurulduğu tespit edilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)