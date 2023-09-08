Sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı yapıldı

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde uygulanan sismik izolatörlü toplu konut projesinde, ilk izolatör montajı düzenlenen törenle yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı yapıldı

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçesinde uygulanan sismik izolatörlü toplu konut projesinde, ilk izolatör montajı düzenlenen törenle yapıldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un projelendirdiği ve hayata geçirdiği rezerv yapı alanında inşasına başlanan Yeni Eyyübiye Bin Konut Projesindeki ilk sismik izolatör montaj düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Türkiye'deki toplu konutlarda sismik deprem izolatörü sisteminin ilk kez bu proje ile hayata geçirildiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, geçen yıl projelendirdikleri toplu konut projesini depremlerin hemen ardından revize ederek, sismik izolatörlü sistemle uygulamaya karar verdiklerini belirterek, projenin Eyyübiye'ye ve Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diledi.

Eyyübiye'nin yüzde 73'ünün gecekondudan oluştuğunu, seçimler öncesi ve sonrasında Eyyübiye'nin bu makûs talihini yenmek için söz verdiklerini hatırlatan Başkan Kuş, "İlçemizi etap etap dönüştürmeye karar vermiştik. Geçen yıl geliştirdiğimiz bin konutluk projemizin yapımını üstlenmek üzere birçok firmayı davet ettik. Bu konuya en çok sıcak bakan ve benimseyen Ferdi Paydaş kardeşimiz oldu. Yapım konusunda istişarelerde bulunduk. Deprem yaşandıktan sonra sismik izolatörlü sistemi istişare ettik. Bu hem vizyonel bir proje hem de Eyyübiye'de yaşayan insanımızın güvenliği açısından buna onay verdik. Hızlı bir şekilde çalışmalar yürütüldü, hem sismik izolatörlü sistemin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında hem de Türkiye'de ilk olacak 1000 konutluk sismik izolatörlü sistemle örnek bir proje ortaya koyduk. Bu projeyi bir belediye başkanı olarak şehrimize ve ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşarken, Ferdi Paydaş kardeşime de şükranlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

"Maliyeti göze aldık"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğine 6 Şubat'ta yaşanan felaketle tekrar yüzleştiğini belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Paydaş ise, "İnsanlarımızın beton kütleleri altında ezilerek ölmemeleri gerektiği konusunda, her ne sebeple olursa olsun, her ne maliyete katlanırsak katlanalım. Başkanımın da talimatları çerçevesinde, sismik deprem izolatörü kullanmaya karar verdik" diyerek sismik izolatörün deprem etkisini azaltması konusunda teknik bilgiler verdi.

"Yeni bir uydu kent olacak"

Yaklaşık 200 dönümlük alanda uygulanan Yeni Eyyübiye Bin Konut Projesi, beton kütle olarak alanın yüzde 12'sinde inşa edilecek. 100 dönümlük mesire alanı, sağlık, eğitim tesisleri, cami ve ticari alanların yer alacağı proje, bölgenin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor.

Törene, Başkan Mehmet Kuş, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Paydaş, Şanlıurfa Mimarlar Odası Başkanı Deniz Demir, Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mahsun Kaya ile basın mensupları katıldı.

Sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı yapıldı

Sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı yapıldı

Sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı yapıldı

Sismik izolatörlü toplu konut projesinde ilk izolatör montajı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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