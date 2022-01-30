Sistem Çözümleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sistem Çözümleyici maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sistem Çözümleyici pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sistem Çözümleyici nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sistem Çözümleyici olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sistem Çözümleyici Maaşı Ne Kadar? 2022 Sistem Çözümleyici Maaşları

Sistem Çözümleyici maaşı ortalama olarak aylık 12000_TL'dir. En düşük Sistem Çözümleyici maaşı 9000_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sistem Çözümleyici iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2511.02

Meslek Adı :

Sistem Çözümleyici

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bilgi işlem sistemlerini kuran ve yeni bilgi toplayan, sistemlerin kurulmaları ve çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlayan, kurulumlarını yapan, denetleyen ve gelişmeleri için önerilerde bulunan nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Sistem Çözümleyici; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Analitik çalışmalar için gereksinimleri sağlamak,

b) Halen geçerli sistemin çalışma düzenini belgelemek,

c) Görüşmeler ve diğer yollarla gerekli bilgiyi toplamak,

d) Günün teknolojisini kullanarak sorunlara çözüm bulmak,

e) Sistemin geliştirilmesi için spesifikasyonlar hazırlamak,

f) Sistemin güvenliği ve denetimini sağlayacak yöntemleri tanımlamak,

g) Sistemin denenmesi ve dönüştürülmesi için gerekli planları yapmak,

h) Gereğinde projedeki diğer kişileri yönlendirmek,

i) Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak,

j) Önerilen maliyet açısından olumlu sonuçlar vereceğini belgelendirmek,

k) Sistemin geliştirme ve kurma çalışmalarını yönlendirmek ve gereğinde proje yöneticiliği yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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