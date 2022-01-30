Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) Maaşları

Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) maaşı ortalama olarak aylık 11750_TL'dir. En düşük Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) maaşı 9000_TL, En yüksek ise 14500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2511.05

Meslek Adı :

Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Alternatif dağıtım kanallarında; internet şubeleri (bireysel, kurumsal), çağrı merkezi (bireysel, kurumsal), kredi satış kanallarında geliştirilecek olan projelerde analiz yapan, projelerin kodlama aşaması sonrasında testlerini yapan ve projelerin üretime geçişi sonrasındaki problemlerinde gerektiğinde destek vererek sorumluğundaki uygulamalara yönelik sistem geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sistem Geliştirme Uzmanı (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projenin analizi yapmak,

b) Projenin tasarımını yapmak,

c) Sistem geliştirme testleri yapmak,

d) Gerekirse üretime geçiş sonrasında desteklemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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