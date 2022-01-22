Sistem Mühendisi(Üretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sistem Mühendisi(Üretim) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sistem Mühendisi(Üretim) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sistem Mühendisi(Üretim) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sistem Mühendisi(Üretim) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sistem Mühendisi(Üretim) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sistem Mühendisi(Üretim) Maaşları

Sistem Mühendisi(Üretim) maaşı ortalama olarak aylık 12000_TL'dir. En düşük Sistem Mühendisi(Üretim) maaşı 8000_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sistem Mühendisi(Üretim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2141.04

Meslek Adı :

Sistem Mühendisi(Üretim)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Endüstri Ve Üretim Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sistemleri analiz eden, tasarımını, üretimini ve geliştirilmesini sağlayan, işletmelerin faaliyet türüne göre sistemi seçen ve kuran nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sistem Mühendisi(Üretim), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Belirlenen amaca göre, oluşturulacak sistemin elemanlarını seçmek

b) Sistemin maliyet hesaplamalarını yapmak

c) İletişim sistemi, karar destek sistemi haberleşme sistemi, üretim sistemi, yönetim sistemi gibi sistemlerin alt sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek

d) Sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarında bulunmak, e) Gerektiğinde firma projelerinin yürütülmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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