Sistem Uzmanı/Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sistem Uzmanı/Danışmanı görev tanımı nedir, Sistem Uzmanı/Danışmanı ne iş yapar, Sistem Uzmanı/Danışmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sistem Uzmanı/Danışmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sistem Uzmanı/Danışmanı Tanımı;

Kullanıcı bilgi teknolojisi talepleri, prosedür veya problemleri ile ilgili araştırmalar yürüten, bunları analiz eden ve değerlendiren, mevcut veya gelecekteki bilgi sistemlerini geliştirmek için teklifler, öneriler ve planlar geliştiren ve uygulayan kişidir.

Sistem Uzmanı/Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Sistem Uzmanı/Danışmanı Maaşları

Sistem Uzmanı/Danışmanı maaşı ortalama aylık 6.450- TL’dir. En düşük Sistem Uzmanı/Danışmanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.750 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sistem Uzmanı/Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Sistem Uzmanı/Danışmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sistem Uzmanı/Danışmanı Ne İş Yapar?

Sistem Uzmanı/Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanıcılara danışarak talepleri belirlemek ve doküman haline getirmek, sistem ilkelerine ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla yönetime danışmak

b) İş süreçlerini, prosedürlerini ve çalışma pratiklerini tanımlamak ve analiz etmek

c) Verimsiz uygulamaları tanımlamak ve değerlendirmek, optimal iş uygulamaları ile sistem işlerliği ve davranışını tavsiye etmek,

d) Sistem test planlarını oluşturma, adapte etme, uygulama gibi fonksiyonel çözümlemelerin uygulanması için gerekli sorumlulukları almak,

e) Sistem geliştiricilerinin kullanımı için fonksiyonel özellikleri geliştirmek,

f) İş akışını geliştirmek veya yeni amaçlara hizmet etmek için sistemi genişletmek veya yenilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sistem Uzmanı/Danışmanı Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :

Sistem Analistleri

Sistem Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sistem Uzmanı/Danışmanı mesleğinin meslek kodu 2511.08 olarak belirlenmiştir

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