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Sistireci ne demek, TDK'ya göre Sistireci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sistireci kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sistireci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sistireci nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sistireci kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sistireci ne demek, TDK'ya göre Sistireci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sistireci ne demek? Sistireci TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sistireci kelimesi. Peki sistireci ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sistireci nedir, sistireci kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SİSTİRECİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sistireci kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sistireci kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sistire yapan kimse

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