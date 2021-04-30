Gelecek nesillerin akciğerleri olacak! Eskişehir’de 10 bin “iyilik fidanı” toprakla buluştuTelefon direkleri leyleklere yuva olduEsnaf ve sanatkarlara müjde: Devlet desteğinin süresi uzatıldı!Dolandırıcılardan ağızları açıkta bırakan yöntem! İzmir’de filmleri aratmayacak senaryo yazdılarSosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranıPandemiye rağmen direniyorlar! Cam sanatının evi ’Eskişehir’ olduÇiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındıEskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandıHırsızların hevesleri kursaklarında kaldı! Caminin çalınan vaaz hoparlörleri bulundu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sit alanı alevlere teslim oldu! Kuşadası’ndaki yangında metruk ev küle döndü

Sit alanı alevlere teslim oldu! Kuşadası’ndaki yangında metruk ev küle döndü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sit alanında olduğu öğrenilen metruk evde yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlara korku ve panik yaşatırken itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sit alanı alevlere teslim oldu! Kuşadası’ndaki yangında metruk ev küle döndü

Yangın, sabah saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi Akın sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sit alanında bulunan metruk bir evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek alevlere kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebi bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Sit alanı alevlere teslim oldu! Kuşadası’ndaki yangında metruk ev küle döndü

Sit alanı alevlere teslim oldu! Kuşadası’ndaki yangında metruk ev küle döndü

Sit alanı alevlere teslim oldu! Kuşadası’ndaki yangında metruk ev küle döndü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT