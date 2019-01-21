Sit alanında izinsiz kazı yaparken yakalandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Hamamlı Mahallesi'nde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında araştırma yaptı.
Bölgede izinsiz kazı yapan T.K'yi suçüstü yakalayan ekipler, muhtelif kazı malzemeleri de ele geçirdi.
Ayrıca yapılan incelemede 6 metrekarelik alanın 60 santimetre derinliğinde kazıldığı tespit edildi.
Kaynak: AA
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