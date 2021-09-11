Sitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"

Oyuncu Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş, Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile objektiflere yansıyınca ikilinin ilişkisi magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çıkan haberler sonrası Erçel'den ilk hamle gelmiş, eski rol arkadaşını sosyal medya hesabı üzerinden takipten çıkmıştı. Hamleye karşılık veren Sitare Akbaş ise konu hakkında sessiz kalmayı tercih etmişti.

ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile birlikteliği devam eden Sitare Akbaş, Nişantaşı'nda objektiflere rastladı. Valikonağı caddesinde kız arkadaşlarıyla buluşmak için bekleyen oyuncu, karşısında basın mensubunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Murat Dalkılıç ile ilişkisi başlamasıyla eski rol arkadaşı Hande Erçel'in kendisini takipten çıkması hakkında düşüncelerini merak eden muhabirlere cevap vermeyen Akbaş'ın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının konuya ilişkin detay istemesi sonucu Akbaş "Sorularınıza daha sonra uzun uzun cevap vereceğim. Şimdi bir yere yetişmem lazım" ifadelerini kullanarak, bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Akbaş'ın yapacağı açıklamalar ise merak konusu oldu.