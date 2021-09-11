Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor (canlı yayın)Dere kenarında eşyaları bulunan Ahmet Çetin'den kötü haberKadıköy'deki kebapçı 8 bin 400 lira maaşla garson bulamıyorum dedi, yalanı ortaya çıktı!Leicester City - Manchester City maçı canlı izle | A Spor canlı yayın izle linkiBu pozlar dudak uçuklatır! Aybüke Pusat cüretkar pozlarını "Bunları gördünüz mü" notuyla paylaştı!Kayseri'de kadınları falakaya yatıran Erkan T.'nin eşi konuştu: Zaman zaman beni falakaya yatırdıSitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"Serenay Sarıkaya'dan Umut Evirgen ile ilişki yaşadığı iddialara yanıt geldi!Son dakika | AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde depremKoronavirüs insanlardan hayvanlara da sıçradı! Hayvanat bahçesinde gorillerin testleri pozitif çıktı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"

Sitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"

Geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Dalkıçıl ve Sitare Akbaş'ın ilişki yaşadığı haberleri, oyuncu Hande Erçel'i harekete geçirmişti. Eski sevgilisi ve rol arkadaşının beraber olduğunu öğrenen Erçel, Sitare Akbaş'ı takipten çıkarmış, buna cevap olarak da Akbaş'ta Erçel'i takipten çıkarmıştı. Olayların ardından Sitare Akbaş objektiflere yakalandı. Konuya dair soruları geçiştirerek cevaplayan Akbaş, kameraları karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"

Oyuncu Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Sitare Akbaş, Erçel'in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile objektiflere yansıyınca ikilinin ilişkisi magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çıkan haberler sonrası Erçel'den ilk hamle gelmiş, eski rol arkadaşını sosyal medya hesabı üzerinden takipten çıkmıştı. Hamleye karşılık veren Sitare Akbaş ise konu hakkında sessiz kalmayı tercih etmişti. 

Sitare Akbaş olaylar sonrası gözdağı verdi! "Daha sonra uzun uzun konuşacağım!"

ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç ile birlikteliği devam eden Sitare Akbaş, Nişantaşı'nda objektiflere rastladı. Valikonağı caddesinde kız arkadaşlarıyla buluşmak için bekleyen oyuncu, karşısında basın mensubunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Murat Dalkılıç ile ilişkisi başlamasıyla eski rol arkadaşı Hande Erçel'in kendisini takipten çıkması hakkında düşüncelerini merak eden muhabirlere cevap vermeyen Akbaş'ın utangaç tavırları dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının konuya ilişkin detay istemesi sonucu Akbaş "Sorularınıza daha sonra uzun uzun cevap vereceğim. Şimdi bir yere yetişmem lazım" ifadelerini kullanarak, bulunduğu yerden hızla uzaklaştı. Akbaş'ın yapacağı açıklamalar ise merak konusu oldu.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT