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  3. Sitare Akbaş'la öpüşürken görüntülenen Murat Dalkılıç'tan Süleyman Yağcı'ya gönderme! "Öpüşen görürsem devreye girerim" demişti!

Sitare Akbaş'la öpüşürken görüntülenen Murat Dalkılıç'tan Süleyman Yağcı'ya gönderme! "Öpüşen görürsem devreye girerim" demişti!

Bir mekanda Sitare Akbaş ile dudak dudağa görüntülenen Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süleyman Yağcı'ya göndermede bulundu.

Sitare Akbaş'la öpüşürken görüntülenen Murat Dalkılıç'tan Süleyman Yağcı'ya gönderme! "Öpüşen görürsem devreye girerim" demişti!

2015-2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan Murat Dalkılıç, boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süre aşk yaşadığı oyuncu ile ayrılan Dalkılıç, Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. İkili, önceki gün bir mekanda görüntülendi.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in bir etkinliğine giden Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş aşka geldi. Görüntüde Tansel Öngel ile sohbet eden Dalkılıç, bir ara sevgilisini dudağından öpüyor. İkilinin romantik anları da kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

Sitare Akbaş'la öpüşürken görüntülenen Murat Dalkılıç'tan Süleyman Yağcı'ya gönderme! Öpüşen görürsem devreye girerim demişti!

"FISFISIN KULAĞINA GİDECEK"

Bunun üzerine Instagram hesabından paylaşım yapan Murat Dalkılıç, "Yapmasaydınız keşke şimdi fısfısın kulağına gidecek" notunu yazarak  "Öpüşen görürsem devreye girerim" diyen Süleyman Yağcı'ya göndermede bulundu.

Sitare Akbaş'la öpüşürken görüntülenen Murat Dalkılıç'tan Süleyman Yağcı'ya gönderme! Öpüşen görürsem devreye girerim demişti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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