Site sakinlerinin yerinde dönüşüm talebi: ‘süreç hızlandırılsın’

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıl önce yapımına başlanıp 30 yıl önce ev sahiplerini ağırlamaya başlayan 13 bloklu site sakinleri yerinde dönüşüm projesi ile evlerinin yeniden yapılmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 13 bloklu Sümerevler Sitesinin son bloğu da yıkıldı. Onikişubat ilçesinde Süleyman Şah Mahallesinde yer alan site, 6 katlı daire şeklinde yaklaşık 40 yıl önce yapılmış, 30 yıl önce ev sahiplerini ağırlamıştı. Toplam 208 daire bulunan site sakinlerinin bir kısmı konteyner kentlere bir kısmı ise kiralık yerlere taşınmıştı.

Yıkılan 13 bloklu site sakinlerinden iki vatandaş binalarının Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkılıp yeniden yerinde yapılmasını ve sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Deprem sonrası konteynerde kaldığı için zor günler geçirdiğini ifade eden Ömer Çolak, "Evimiz ağır hasarlı dediler ve yıkıldı can kaybımız olmadı. Biz evlerimizi kendi yerinde dönüşümünü talep ettik başvurumuzu yaptık. Devletimize hükümetimize güveniyoruz bir an önce evlerimizin yapılıp içine göçmek istiyoruz. Konteynerlerde zor geçiyor günler önümüz kış, devlet ve hükümet yetkililerimize sesleniyorum bizi müteahhitlere boğdurmayın" dedi.

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Ayşe Arslantürk ise, "Biz yeniden evimizin yerini istiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde evlerimizin yerinde dönüşümünü ve bir an önce yapılıp bizlere teslim edilmesini istiyoruz devletimizden" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)