Site sakinlerinin yerinde dönüşüm talebi: ‘süreç hızlandırılsın’

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıl önce yapımına başlanıp 30 yıl önce ev sahiplerini ağırlamaya başlayan 13 bloklu site sakinleri yerinde dönüşüm projesi ile evlerinin yeniden yapılmasını istiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Site sakinlerinin yerinde dönüşüm talebi: ‘süreç hızlandırılsın’

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 40 yıl önce yapımına başlanıp 30 yıl önce ev sahiplerini ağırlamaya başlayan 13 bloklu site sakinleri yerinde dönüşüm projesi ile evlerinin yeniden yapılmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 13 bloklu Sümerevler Sitesinin son bloğu da yıkıldı. Onikişubat ilçesinde Süleyman Şah Mahallesinde yer alan site, 6 katlı daire şeklinde yaklaşık 40 yıl önce yapılmış, 30 yıl önce ev sahiplerini ağırlamıştı. Toplam 208 daire bulunan site sakinlerinin bir kısmı konteyner kentlere bir kısmı ise kiralık yerlere taşınmıştı.

Yıkılan 13 bloklu site sakinlerinden iki vatandaş binalarının Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde yıkılıp yeniden yerinde yapılmasını ve sürecin hızlandırılmasını talep etti.

Deprem sonrası konteynerde kaldığı için zor günler geçirdiğini ifade eden Ömer Çolak, "Evimiz ağır hasarlı dediler ve yıkıldı can kaybımız olmadı. Biz evlerimizi kendi yerinde dönüşümünü talep ettik başvurumuzu yaptık. Devletimize hükümetimize güveniyoruz bir an önce evlerimizin yapılıp içine göçmek istiyoruz. Konteynerlerde zor geçiyor günler önümüz kış, devlet ve hükümet yetkililerimize sesleniyorum bizi müteahhitlere boğdurmayın" dedi.

Ayşe Arslantürk ise, "Biz yeniden evimizin yerini istiyoruz. Devletimizden Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde evlerimizin yerinde dönüşümünü ve bir an önce yapılıp bizlere teslim edilmesini istiyoruz devletimizden" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Sezgin Tanrıkulu ne dedi, neden gündem oldu? Hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Çirkin saldırı cezasız kalmadı! Esenyurt'ta başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'
Ayçin Tuyun ameliyat oldu, umudunu yitirdemedi: Kanseri 'Gülümseyerek uğurlamayı seçtim'
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!
Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: Görev ve Çalışma Yönetmeliği değişti!
Son Haberler
San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet
Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet
Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak
Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak
Eskişehir’de deprem riski
Eskişehir’de deprem riski
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
MEB son dakika! Açık Lise geçiş şartları 2023 , açıklandı! Açık Öğretim Lisesi'ne geçiş kaldırıldı mı? Kimler açıkta okuyabilir?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman haftaya ekranlarda olacak mı? Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Reeder Teknoloji halka açıldı! Halka arz gelirini yatırımlarda kullanacak
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Uzaylılar dünyada! Bilim insanlarından tüyler ürperten ifşa: 'Biz burada konuşurken gökyüzünde sayısız UFO dolaşıyor'
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!