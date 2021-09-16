Siteyi mesken edinen hırsızlar depoya takılan güvenlik kamerasını da çaldı!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan siteye sürekli olarak giren hırsızlar depolardan yaklaşık olarak 70 bin lira değerinde eşya çaldı. Sitedekilerin rahatsız olması üzerine yine sitede oturan güvenlik kamerası kurulum şirketi sahibi Serkan Düzdağ, depoların olduğu bölüme güvenlik kamerası taktı.

Eşyaları çalmaya gelen iki kişi güvenlik kamerasını fark edince kamerayı da alarak kayıplara karıştılar. Sabah işe gitmeden önce güvenlik kamerasını kontrol eden Serkan Düzdağ, iki kişinin depoya girdiğini görerek polise ihbarda bulundu.

"YÜZLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİK"

Olay yerine gelen polis ekipleri depoda parmak izi çalışmaları yaparak hırsızların kimliğini araştırıyor.

Hırsızlık olaylarının ardı arkası kesilmeyince siteye güvenlik kamerası yerleştirdiklerini belirten Düzdağ, kurulumdan 10 gün sonra tekrar hırsızların geldiğini ve depoya indiklerini yaklaşık olarak 7 bin liralık malzeme çaldıklarını söyleyerek, "Kamera sayesinde hırsızların yüzlerini görüntüledik. Kapının üst kısmından depoma girerek şirketimde kullanmak üzere depoladığım ürünlerimi çalıyorlar. Güvenlik kamerası ses de aldığı için hırsızların kardeş olduğunu öğrendik. Aralarında 'Bu sefer kamera kurmuşlar' diye konuşma geçiyor .Yaklaşık 15 dakika içeride kalıyorlar. Malzemelerimi çaldıktan sonra çalışan güvenlik kamerasını da çalıyorlar" şeklinde konuştu.

"SAĞLAM TAŞA ÇARPTILAR"

Seyyar kamerayı çalan hırsızların görüntülerden kurtulacaklarını zannettiklerini söyleyen Düzdağ, "Bu sefer sağlam taşa çarptılar." görüntüleri sileceklerini sandıklarını ancak kendisinin bulup emniyete teslim ettiğini açıklayarak, "Polis teşkilatımıza güveniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. En kısa sürede yakalanacaklarına inanıyorum" dedi.