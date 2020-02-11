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'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği "Sıtma" ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

'Sıtma' tepki verdi, uyuşturucular ele geçirildi

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir araçta narkotik köpeği "Sıtma" ile yaptığı aramada, 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası Demirciler Mahallesi'nde bir aracı durdurarak, narkotik köpeği Sıtma" ile arama yaptı. Sıtma'nın tepki vermesi üzerine aracın bölmelerine gizlenmiş vaziyette 2 bin 475 adet ecstasy hap, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili olarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA




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