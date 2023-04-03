Sitor Sla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sitor Sla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sitor Sla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sitor Sla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.