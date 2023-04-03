Sitor Sla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sitor Sla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sitor Sla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sitor Sla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sitor Sla 2 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sitor Sla Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sitor Sla'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sitor Sla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sitor Sla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında TOGB
1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21
Sitor Sla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sitor Sla şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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