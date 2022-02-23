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Sitotoksik ne demek, TDK'ya göre Sitotoksik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sitotoksik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sitotoksik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sitotoksik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sitotoksik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sitotoksik ne demek, TDK'ya göre Sitotoksik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sitotoksik ne demek? Sitotoksik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sitotoksik kelimesi. Peki sitotoksik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sitotoksik nedir, sitotoksik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SİTOTOKSİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sitotoksik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sitotoksik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sitotoksik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hücrelerin yapı ve işleyişinde hasara veya hücre ölümüne sebep olan (madde)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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