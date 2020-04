Sıva için gittiği evde çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, annenin olayı fark etmesi sonrası kayıplara karıştı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Doğubayazıt ilçesinde yaşayan S.B. ve C.B. çifti evlerinin dış cephesine yaptırmak için M.E. (52) isimli kişiyi çağırdı. Evin dış cephesinde duvar sıvası yapan M.E., lavaboya gitmek için eve girip o sırada televizyon izleyen 6 yaşındaki B.B.'nin yanına gitti. B.B.'ye cinsel istismarda bulunan M.E. küçük kızın çığlıkları sonrası evden dışarı çıktı. O sırada evin içerisine giren anne S.B. durumu anladıktan sonra bağırarak dışarı çıktı ancak M.E.'nin kayıplara karıştığını fark etti.

Ardından anne S.B. ve baba C.B. polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanan M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

