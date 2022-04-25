Sıvacı (Çimento Alçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sıvacı (Çimento Alçı) görev tanımı nedir, Sıvacı (Çimento Alçı) ne iş yapar, Sıvacı (Çimento Alçı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıvacı (Çimento Alçı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıvacı (Çimento Alçı) Tanımı;

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Sıvacı (Çimento Alçı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıvacı (Çimento Alçı) Maaşları

Sıvacı (Çimento Alçı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sıvacı (Çimento Alçı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıvacı (Çimento Alçı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7123.04

Meslek Adı :

Sıvacı (Çimento Alçı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Binaların dış yüzlerine çimento, alçı veya benzeri malzeme ile koruyucu ve dekoratif sıva çeken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıvacı (Çimento, Alçı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İskele kurmak,

b) Bağdadi çıtalar arasına harç taşırarak veya doğrudan doğruya duvar üzerine mala ile kaba sıva yapmak,

c) İkinci kat sıvanın kaba sıvaya iyice yapışabilmesi için kaba sıvanın yüzünü pürüzletmek,

d) İkinci kat sıvayı bir mala ile tatbik etmek, sıvanın fazla kısımlarını tesviye latası ile tesviye etmek, bir ağaç mala ile iyice sıkıştırmak,

e) İkinci kat sıvanın kolaylıkla tatbik edilebilmesi için ilk kat sıvanın yüzünü pürüzletmek,

f) Birkaç gün müddetle sıvayı su ile pirizlemek,

g) Mala ile perdah sıvasını yapmak,

h) Bir tesviye latası ile sıvanın fazlalıklarını almak ve geri kalan kısmı bir tahta mala ile düzeltmek, bir fırça veya mala ile işlemek yahut üzerine kum serperek, küçük taş kırıntıları tespit ederek koruyucu veya dekoratif bir sıva yapmak,

i) Dış yüzlere sıva işçiliğinden önce örgü teli, bağdadi veya benzeri malzeme tatbik etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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