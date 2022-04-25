Sıvacı-Elyaflı Malzeme Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sıvacı-Elyaflı Malzeme görev tanımı nedir, Sıvacı-Elyaflı Malzeme ne iş yapar, Sıvacı-Elyaflı Malzeme olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sıvacı-Elyaflı Malzeme mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sıvacı-Elyaflı Malzeme Tanımı;

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Sıvacı-Elyaflı Malzeme Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıvacı-Elyaflı Malzeme Maaşları

Sıvacı-Elyaflı Malzeme maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sıvacı-Elyaflı Malzeme maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıvacı-Elyaflı Malzeme iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7123.05

Meslek Adı :

Sıvacı-Elyaflı Malzeme

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Sıvacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elyaflı sıvadan sabit dekoratif sıvaları yapan ve donatan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıvacı (Elyaflı Malzeme) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kil, jelatin veya mum için kalıp yapmak,

b) Sıvayı ve diğer terkip maddelerini kalıba dökmek,

c) Sıvayı donmaya bırakır ve kalıptan çıkarmak,

d) Parçaları ve süslemeleri yerde çivi veya vida ile sabitleştirmek,

e) Kaplama ile bölümler arasındaki ek yerlerini, çivi deliklerini sıva ile doldurmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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