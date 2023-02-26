Sivan Talmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivan Talmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sivan Talmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sivan Talmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sivan Talmi 1 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sivan Talmi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topstar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sivan Talmi'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sivan Talmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sivan Talmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona
Sivan Talmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sivan Talmi şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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