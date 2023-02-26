Sivan Talmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivan Talmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sivan Talmi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sivan Talmi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.