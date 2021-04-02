58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı2021 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ankara Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)Kocaeli Üniversitesi , Tavan Puan, Taban Puan, Başarı Sıralaması2021 Kocaeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Beykent Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Ege Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)2021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sivas Akıncılar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sivas Akıncılar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sivas Akıncılar nüfusunun 5,067 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sivas Akıncılar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Akıncılar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Akıncılar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Akıncılar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akıncılar ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde  635bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 452 (km²) si Akıncılar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Akıncılar nüfusu 5,067 kişidir.

Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Akıncılar İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,067 kişidir.

Akıncılar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,469 kişidir.

Sivas Akıncılar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -49,9 olarak gerçekleşmiştir.

Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Akıncılar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  26,518173      Enlem :  26,518173

Akıncılar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Akıncılar ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Akıncılar ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akıncılar ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT