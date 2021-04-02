Sivas Akıncılar Nüfusu 2020 - 2021 |  Akıncılar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Akıncılar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Akıncılar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Akıncılar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Akıncılar ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 452 (km²) si Akıncılar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Akıncılar nüfusu 5,067 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Akıncılar İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,067 kişidir.

Akıncılar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,469 kişidir.

Sivas Akıncılar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -49,9 olarak gerçekleşmiştir.

Akıncılar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,518173 Enlem : 26,518173

Akıncılar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Akıncılar ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Akıncılar ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Akıncılar ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020