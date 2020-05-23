Sivas, Amasya ve Ordu'daki Mayıs karı görenleri şaşırttı!
Hızla düşen sıcaklık sebebiyle Sivas, Amasya ve Ordu ilçeleri güne kar yağışıyla uyandı. Mayıs ayında kar gören vatandaşlar ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Pendik'te korkunç kaza! İETT otobüsü sulama aracına çarptı
Sivas'ta feci kaza! Tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü
Ünlü kargo şirketi çalışanından skandal hareket! Duvara idrarını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalar!
23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:46
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT