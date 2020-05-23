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  3. Sivas, Amasya ve Ordu'daki Mayıs karı görenleri şaşırttı!

Sivas, Amasya ve Ordu'daki Mayıs karı görenleri şaşırttı!

Hızla düşen sıcaklık sebebiyle Sivas, Amasya ve Ordu ilçeleri güne kar yağışıyla uyandı. Mayıs ayında kar gören vatandaşlar ise bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:46

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