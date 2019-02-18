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Sivas Belediye Spor 1 - 0 Fatih Karagümrük / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sivas Belediye Spor 1 - 0 Fatih Karagümrük / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Sivas Belediye Spor ve Fatih Karagümrük taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Sivas Belediye Spor sahasında Fatih Karagümrük ile 17.02.2019 13:00'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Sivas Belediye Spor - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ


MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
17.02.2019 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ

SİVAS BELEDİYE SPORSivas Belediye Spor

Sivas Belediye Spor İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11
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Yedekler
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Teknik Sorumlu
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Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Tuzlaspor22144444134631
2Menemen Belediyespor22137248264622
3Fatih Karagümrük22124636244012
4Manisa BBSK22108437173820
5Şanlıurfaspor2210662724363
6Pendikspor229673228334
7Etimesgut Belediyespor229673026334
8Zonguldak Kömürspor22787242729-3
9Sivas Belediyespor22859263029-4
10Tarsus İdman Yurdu22778293628-7
11Kahramanmaraşspor22769212727-6
12Bak Spor22697233227-9
13Kırklarelispor226610253024-5
14Fethiyespor224108242822-4
15Konya Anadolu Selçukspor224108303822-8
16Darıca Gençlerbirliği225512194120-22
17Bandırmaspor224612243818-14
18Tokatspor222911163015-14

Fikstür

16.02.2019Tuzlaspor1-3Menemen Belediyespor
16.02.2019Manisa BBSK4-0Tarsus İdman Yurdu
16.02.2019Bak Spor1-0Bandırmaspor
17.02.2019Kırklarelispor0-0Şanlıurfaspor
17.02.2019Bugsaş Spor Bandırmaspor
17.02.2019Etimesgut Belediyespor2-1Pendikspor
17.02.2019Sivas Belediyespor1-0Fatih Karagümrük
17.02.2019Zonguldak Kömürspor1-0Konya Anadolu Selçukspor
17.02.2019Kahramanmaraşspor1-0Darıca Gençlerbirliği
17.02.2019Fethiyespor0-0Tokatspor

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