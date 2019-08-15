Sivas Belediyespor bayramlaştı

Sivas Belediyespor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, As Başkanı Taner Karabal ile Transfer Komite Başkanı Kenan Karataş, Teknik Direktör Namık Altınsoy, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı, futbolcuların kurban bayramını kutlayarak, "Türkiye'de bayram huzur içerisinde geçiyor. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah ailelerimizle birlikte Allah nice bayramlara kavuştursun. Rabbim bir sonraki kurban bayramını göstersin. Sizlere ve ailelerinize sağlıklı huzurlu bayramlar diliyorum. Sizlere ve teknik heyetimize sonsuz güveniyoruz. Şimdiden yeni sezonun kazasız, sakatlıksız geçmesini temenni ediyorum. Yeni sezon için takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA