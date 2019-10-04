Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor 3. randevuda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak. İki takım 3. kez karşı karşıya gelecek.

Ankara ekiplerinden Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla tamamlayarak Ankara'ya gitti. Yarın saat 15.00'te başlayacak olan Ankara Demirspor - Sivas Belediyespor karşılaşması, TCDD Ankara Demirspor Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Selim Özen düdük çalacak. Özen'in yardımcılıklarını ise; Kerem Candaş, İlker Ayten ve Mehmet Şükrü Gözcü yapacak.

Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor, ligde 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 2 karşılaşmada Sivas Belediyespor'un rakibine karşı 1 kez üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Sivas Belediyespor ile Ankara Demirspor arasında ligde geride kalan 2 maçta alınan skorlar şöyle:

2015-2016 sezonu

Ankara Demirspor - Sivas Belediyespor: 0-0

Sivas Belediyespor - Ankara Demirspor: 2-1

Kaynak: İHA