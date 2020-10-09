Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları devam ediyor. 4. haftada Sivas Belediyespor, evinde Serik Belediyespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon 3. Lig'de mücadele eden Serik Belediyespor, bu sezon 2. Lig'e oldukça iyi bir giriş yaptı. Ligde 3 maçtır kaybetmeyen Antalya ekibi, 7 puanla 2. sırada bulunuyor. Sivas Belediyespor ise ligde kötü gidişatta olan takımlardan birisi. Sivas ekibi çıktığı 2 maçta, yalnızca 1 beraberlik alabildi. Sivas Belediyespor, 1 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SİVAS BELEDİYESPOR - SERİK BELEDİYESPOR NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 4. haftada oynanacak olan Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Maçın hakemi, Furkan Bakan olurken yardımcılar, Burak Gültek ve Ahmet Bingöl olacak.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Sivas Belediyespor - Serik Belediyespor maçının şu an için Misli.com üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı bilinmiyor. Maç programı yayınlandığı an haberimiz güncellenecektir.