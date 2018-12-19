Sivas caddesi yer altından geçiliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Caddesi ile 18. Cadde'nin kesiştiği kavşakta ve yerin 14 metre altında yapılan çalışmaları takip etti. Kayseri için çok önemli bir alt yapı yatırımında sessiz sedasız sona geldiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, şehrin ikinci ana kollektör hattı için Sivas Caddesi'ni trafiğe kapatmadan yerin 14 metre altından geçtiklerini kaydetti. Başkan Çelik, Sivas Caddesi'ndeki bu büyük geçiş için Türkiye'de birkaç yerde uygulanan teknolojiyi kullandıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin üst yapısında gerçekleştirdiği dev yatırımların yanı sıra alt yapıda da Kayseri'nin 50 yıllık ihtiyacını giderecek çalışmalara imza atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin ikinci ana kollektör hattı için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN ÇELİK YERİN 14 METRE ALTINDA KAZI YAPTI

Sivas Caddesi ile 18. Cadde'nin kesiştiği kavşakta yapılan çalışmaları takip eden Başkan Mustafa Çelik, KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan'dan da çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. Başkan Mustafa Çelik, Sivas Caddesi'ni yerin 14 metre altından geçecek olan 2 metre çapındaki dev borular için yapılan kazı çalışmalarına bizzat da katıldı. Çelik, mikro kazı makinesini kullanarak kazı yaptı.

ŞEHRİN 2050'YE KADAR İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 1989 yılında Hüsamettin Çetinbulut'un belediye başkanlığı döneminde yapılan şehrin ana kolektör hattına ilave olarak ikinci ana kolektör hattının yapımını tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Yıldırım Beyazıt ve Talas-Anayurt bölgesindeki aşırı nüfus artışı nedeniyle ikinci ana kollektör hattına ihtiyaç hissedildiğini ifade eden Başkan Çelik, "2050'ye kadar şehrin ihtiyacını karşılayacak olan hattı sessiz sedasız yaptık ve son aşamasına geldik. Bu hat Talas-Anayurt bölgesinden başlayıp Sivas Caddesi ve Kocasinan Bulvarı'nı geçerek Bekir Yıldız Bulvarı üzerinden ana kolektör hattına bağlanacak" dedi.

21 ARALIK'TA KAMUOYUNA TANITILACAK

İkinci ana kollektör hattının en önemli geçişinin Sivas Caddesi olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Burada Türkiye'de sayısı çok az olan bir imalatı gerçekleştiriyoruz. 2 metre çapındaki boruların Sivas Caddesi'nden geçirilmesi için yaklaşık 3 ay süreyle Sivas Caddesi'ni kapatmamız ve raylı sistemi iptal etmemiz gerekiyordu. Bunu yapmadan son derece teknolojik bu çalışmayı başlattık. 21 Aralık Cuma günü bu çalışmamızı tüm kamuoyuna ayrıntılarıyla tanıtacağız. Burada mikro makine ile kazı yapılıyor ve çelik borular itiliyor. Sivas Caddesi'ni çelik borlarla geçtikten sonra beton boruları yerleştireceğiz. Sivas Caddesi'ndeki ara trafik hattını hiçbir şekilde kesmeden bu hattı geçirmiş olacağız. Türkiye'de belki birkaç yerde uygulanan teknolojik bir işi yapıyoruz. İnşallah 1 ay gibi kısa sürede bu çalışmayı tamamlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA