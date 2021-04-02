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Sivas Doğanşar Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Sivas Doğanşar nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Sivas Doğanşar nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Sivas Doğanşar nüfusunun 2,780 olduğu açıklandı. Haberimizde  Sivas Doğanşar yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Sivas Doğanşar Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Doğanşar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Doğanşar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Doğanşar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğanşar ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde  635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 373 (km²) si Doğanşar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Doğanşar nüfusu 2,780 kişidir.

Sivas Doğanşar Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Doğanşar İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,780 kişidir.

Doğanşar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,491 kişidir.

Sivas Doğanşar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  -22,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sivas Doğanşar Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Doğanşar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  37,535988      Enlem :  37,535988

Doğanşar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Doğanşar ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Doğanşar ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğanşar ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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