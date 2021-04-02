Sivas Doğanşar Nüfusu 2020 - 2021 |  Doğanşar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Doğanşar Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Doğanşar nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Doğanşar Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Doğanşar ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 373 (km²) si Doğanşar ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Doğanşar nüfusu 2,780 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Doğanşar İlçe Nüfusu Kaçtır?

2,780 kişidir.

Doğanşar Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

1,491 kişidir.

Sivas Doğanşar Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -22,1 olarak gerçekleşmiştir.

Doğanşar İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,535988 Enlem : 37,535988

Doğanşar İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Doğanşar ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Doğanşar ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Doğanşar ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020