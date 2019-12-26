Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

SİVAS Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan (48), halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinden 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Emniyet Müdür Yardımcısı evli bir çocuk babası Ali Özcan, saat 22.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte halı sahada futbol oynamaya gitti. 10 dakika oynadıktan sonra rahatsızlanan Özcan, dinlenmek için saha kenarına geçti. Ancak durumu ağırlaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özcan, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları ve meslektaşları da hastaneye akın etti. Özcan için yarın Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek.

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Kaynak: DHA