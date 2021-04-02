Sivas Hafik Nüfusu 2020 - 2021 |  Hafik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Sivas Hafik Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Sivas Hafik nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Sivas Hafik Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hafik ilçesinin bağlı bulunduğu Sivas ilinde 635 bin 889 kişi yaşamaktadır. Sivas ili 28 bin 164 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,849 (km²) si Hafik ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Sivas Hafik nüfusu 9,359 kişidir.

Sivas Toplam Nüfusu Kaçtır?

635,889 kişidir.

Hafik İlçe Nüfusu Kaçtır?

9,359 kişidir.

Hafik Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,184 kişidir.

Sivas Hafik Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -48 olarak gerçekleşmiştir.

Hafik İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 37,390408 Enlem : 37,390408

Hafik İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Sivas iline bağlı bulunan Hafik ilçesinin telefon alan kodu 0 346 şeklinde başlamaktadır.

Hafik ilçesinin bağlı olduğu Sivas İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hafik ilçesinin bağlı olduğu il olan Sivas ilinin plaka kodu 58 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020