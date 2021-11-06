Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ergüven Aslan'ın biyografisi

Sivas'ın yeni İl Milli Eğitim Müdürü'nün kim olduğu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ergüven ASLAN meslek hayatı boyunca eğitim projeleri yürüten biri olarak biliniyor. Bu bağlamda, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularını cevaplıyoruz. Ergüven Aslan'ın biyografisi haberimizde...

SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERGÜVEN ASLAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1967 yılında Artvin’in Şavşat ilçesinde doğan Ergüven Aslan, lise tahsilini Ardahan İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1989 senesinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İlk görevine Çüngüş Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak başladı.

Çeşitli okul/kurumlarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve Ardahan Anadolu İmam Hatip Lisesinde altı yıl süreyle okul müdürlüğü görevinde bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığının açmış olduğu şube müdürlüğü sınavını kazanarak 2001 yılında Karasu ilçesine Şube Müdürü olarak atandı. 2005-2014 yılları arasında Karasu İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı olarak çalıştı.

2017 yılı Kasım ayından itibaren Sakarya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Aslan, 27.08.2021 tarihi itibariyle Sivas Millî Eğitim Müdürü olarak göreve başladı.

Meslek hayatı boyunca birçok kurs ve seminere katılan, eğitim projeleri yürüten Ergüven ASLAN; başarılı çalışmalarından dolayı çok sayıda teşekkür, takdir, başarı, üstün başarı belgesi ve aylıkla ödülle taltif edildi.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ VE SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALAR

Zamanın Kıyısında Yaşayanlara Mektup ( İstanbul, 2013) - Deneme

Türkiye’de ve Dünyada Din Eğitimi-Öğretimi Uygulamaları - Araştırma

Recai Efendi’nin Hediyyetü’l İhvan Tercümesi - Osmanlıcadan Aktarım

Ukde - Roman (Basım aşamasında)

Allah’ın Elçileri - Biyografik Roman (Yazım sürecinde)